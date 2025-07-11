عاجل:تدشين صرف التسوية مع المرتبات

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر الدكتور عبده المعطري بلاغا جاء فيه: التسويه مع الراتب

الاخوه المستفيدين من التسويه

الأمن السياسي التوجه إلى فروع بنك القطيبي لاستلام التسويه مع الراتب بعد أن تم الدمج لشهر مايو 2025م

نتوجه بالشكر والتقدير للاخ العميد محمد عبدالرب الصبيحي مدير عام شؤون للضباط والافراد

والاخ عبدالله طنبح المسؤول المالي في الأمن السياسي على جهودهم وتعاونهم معنا وتكلل بالنجاح التام بدمج الراتب الشهري مع التسويه

الشكر كل الشكر والتقدير للاخ العقيد محمد هادي علي مندوب وممثل مجلس التنسيق الاعلى المسرحين قسرٱ العسكريين والامنيين والمدنيين في وزارة الماليه

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*تنويه منتظرين التعزيز المالي من البنك المركزي بالنسبه للأمن العام لكي يتم صرف التسويه مع الراتب خلال الأسبوع القادم بعد استكمال الإجراءات القانونية بعمليه الدمج

*منتظرين وصول شيكات الجيش من الدائره الماليه بوزارة الدفاع إلى وزارة الماليه

د عبده المعطري



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