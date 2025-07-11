شكرا لقرائتكم خبر عن حسم مصير وزير خارجية الحوثيين (قرار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسمت الشرعية اليمنية، بقرار رسمي، مصير وزير خارجية حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، سابقا، هشام شرف عبدالله، بعد اعتقال امن مطار عدن الدولي له، لدى محاولته السفر الى اثيوبيا.

جاء هذا في وثيقة رسمية، أصدرها الاربعاء (9 يوليو)، رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، القاضي صلاح طاهر القميري، ورفعها الى محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري.

وطالبت الوثيقة بـ "التحفظ على المتهم هشام شرف عبدالله، منتحل صفة وزير الخارجية لدى مليشيات الحوثي الارهابية الانقلابية، وارسالة إلى نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، مصحوبا بالحراسة اللازمة، لمحاكمته".

موضحة أن شرف هو المتهم رقم (424) في القضية الجنائية الجسيمة رقم (2) لسنة 2024م، المنظورة امام المحكمة العسكرية الابتدائية الثالثة، بين (550) متهما بـ "الاشتراك والاعانة في ارتكاب جرائم التمرد والانقلاب العسكري".

وأصدرت جماعة الحوثي، اول اعلان رسمي لها، بشأن القبض على وزير خارجية حكومتها والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، سابقا، هشام شرف في مطار عدن الدولي، لدى محاولته السفر الى اثيوبيا، صباح الاربعاء (9 يوليو).

جاء هذا في تصريح لعضو "المجلس السياسي الاعلى" لسلطات جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أدان فيه القبض على هشام شرف، بوصفه "يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية الكافلة حرية السفر والتنقل".

مطالبا في تصريحه لوكالة الانباء "سبأ" التابعة لسلطات الحوثيين في صنعاء: بـ "سرعة الإفراج عن المهندس شرف". وحمل الحكومة الشرعية "كامل المسؤولية المترتبة عن هذا الاعتقال". داعيا المنظمات الحقوقية الى "ادانة هذا السلوك".

ومن جهتها، أصدرت وزارة الخارجية في حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، اعلانا على لسان "مصدر مسؤول"، اعتبر اعتقال هشام شرف "يكشف حقيقة من يتشدقون بتمثيل اليمن الواحد ويؤكد بأنهم مجرد عصابات وقطاع طرق". حد تعبيره.

مضيفا في تصريح نقلته وكالة الانباء "سبأ" التابعة للجماعة في صنعاء: إن اعتقال وزير الخارجية السابق بحكومة الحوثي والقيادي في المؤتمر الشعبي هشام شرف في مطار عدن الدولي "انتهاك صارخ للحق في السفر والتنقل الذي كفلته المواثيق والقوانين الدولية".

وزعم "المصدر المسؤول" أن سلطات الشرعية "أقدموا خلال السنوات العشر الماضية على اعتقال العشرات من المواطنين اليمنيين أثناء سفرهم عبر المحافظات المحتلة (المحررة) بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي وآخرهم الشيخ محمد الزايدي الذي اعتقل في محافظة المهرة".

متهما السلطات الامنية بالمحافظات المحررة بـ "زج المسافرين في السجون وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم في انتهاك صارخ لكل المبادئ الدينية والأعراف القبلية والاجتماعية". ودعا "المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة اعتقال شرف والزايدي والمطالبة بالإفراج عنهما".

سبق هذا، اعلان رسمي، اصدرته جماعة الحوثي، ليل الثلاثاء (8 يوليو) بشأن اعتقال قوات الامن في محافظة المهرة، محمد احمد الزايدي، احد ابرز مشايخ مارب، الموالين للجماعة، لدى محاولته السفر عبر منفذ صرفيت الى سلطنة عمان.