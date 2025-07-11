شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :تطورات مفاجئة في قضية الشيخ الزايدي...ووفود قبلية تتدفق إلى محافظة المهرة "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية وإعلامية، عن تطورات جديدة في قضية اعتقال القيادي الحوثي،والشيخ القبلي محمد أحمد علي الزايدي، الذي تم توقيفه أثناء محاولته مغادرة البلاد باستخدام وثائق مزورة، عبر منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة، نحو سلطنة عمان.

وقالت مصادر إن عددًا من مشايخ وأعيان قبائل خولان وصلوا على متن عشرات السيارات إلى مدينة شحن، للمطالبة بإطلاق سراح "الزايدي" وهم حالياً في ضيافة قبائل المنطقة.

ومن المقرر أن يغادر ممثلون عن الوفد القبلي اليوم الجمعة، برفقة عدد من مشايخ وأعيان محافظة المهرة، للقاء الجهات الأمنية المختصة ومناقشة وضع الزايدي، وفق المصادر.

ومساء الإثنين، ألقت الأجهزة الأمنية في المهرة القبض على الزايدي، أثناء محاولته مغادرة البلاد مستخدمًا هويات ووثائق مزورة، شملت: جواز سفر دبلوماسي صادر من صنعاء، وجوازي سفر يمنيين (أحدهما منتهي الصلاحية)، وبطاقة إقامة عمانية، ووثائق شخصية وعسكرية بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى خمسة هواتف شخصية.

وعقب توقيفه، شهدت المحافظة توتراً أمنياً، ما استدعى إرسال تعزيزات من مدينة الغيضة، إلى مديرية حوف، إلا أن القوة تعرضت لكمين مسلح في منطقة دمقوت، ما أسفر عن مقتل العقيد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة، وإصابة اثنين من مرافقيه.