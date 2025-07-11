شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب توجه رسميا سلطة عدن بشان وزير الخارجية الحو ثي المعتقل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �البت نيابة المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب التحفظ على المتهم هشام شرف المحتجز في عدن وارساله الى مأرب ، على اعتبار انه تجري محاكمته حاليا هناك كمتهم فار من وجه العدالة.

وكانت السلطات بعدن اعتقلت شرف اثناء محاولته السفر



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