شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم القبض عليه في مطار عدن...إحالة هشام شرف إلى جهاز مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر أمنية مطلعة بأن السلطات الأمنية في مطار عدن الدولي أوقفت، صباح الأربعاء، وزير خارجية الحوثيين السابق هشام شرف عبدالله أثناء محاولته مغادرة البلاد متوجهاً إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبر الرحلة رقم (IY623)، مستخدماً وثائق مزورة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع ديفانس لاين، فإن توقيف شرف جاء بناءً على إدراج اسمه في قوائم المطلوبين التي سبق لوزارة الداخلية تعميمها في كافة المنافذ اليمنية، وذلك بموجب طلب من القضاء العسكري في محافظة مأرب.

وأوضحت المصادر أن النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة كانت قد أصدرت مذكرة تطالب فيها بالتحفظ على هشام شرف، المدرج اسمه ضمن قائمة المتهمين في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 2024 ج.ج، والمتعلقة بمحاكمة 550 من قيادات جماعة الحوثيين المصنفة كمنظمة إرهابية.

وأكدت المصادر أن ملف هشام شرف قد تم إحالته إلى جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان شرف قد شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً منذ نوفمبر 2016 وحتى أغسطس 2024.