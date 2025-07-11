شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أول رد عسكري أمريكي بعد طلب إسرائيل من واشنطن استئناف ضرباتها ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مسؤول أمريكي، في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أن التفاهم غير المعلن، والذي جرى مطلع مايو الماضي، مع جماعة الحوثي حول حماية حرية الملاحة للسفن الأمريكية في البحر الأحمر لا يزال قائمًا، رغم الهجمات الأخيرة التي تبنّتها الجماعة.

وأوضح المسؤول لـ"قناة الجزيرة" أن الهجمات التي نفذها الحوثيون خلال الأيام الماضية لم تستهدف سفنًا أمريكية، بل طالت سفنًا مرتبطة بإسرائيل، في إشارة إلى تصاعد وتيرة الاعتداءات في الممرات البحرية الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" ستغادر منطقة الشرق الأوسط خلال اليومين المقبلين، بينما ستبقى الحاملة "نيميتز" في المنطقة لمواصلة المهام العملياتية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تأكيد هيئة البث العبرية أن إسرائيل قدّمت طلبًا رسميًا إلى الإدارة الأمريكية لاستئناف الضربات الجوية ضد مواقع الحوثيين في اليمن، على خلفية التصعيد الأخير في البحر الأحمر.