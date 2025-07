شكرا لقرائتكم خبر عن " سي إن إن" تسرب تسجيلا لتصريحات الرئيس الأمريكي...ترامب هدد بقصف موسكو فماذا كان رد بوتين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شبكة CNN عن تسجيل صوتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيه إنه حاول منع ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مهاجمة أوكرانيا من خلال التهديد بـ"قصف موسكو"

وذكر ترامب، خلال فعالية لجمع التبرعات عام 2024، وفقا للتسجيل الصوتي: "قلت لبوتين: إذا دخلت أوكرانيا، فسوف أقصف موسكو بشدة. أقول لك إنه لا خيار لدي".

وأضاف: "فأجابني بوتين بشيء مثل: "لا أصدقك". لكنه صدقني بنسبة 10%".

كما أشار ترامب إلى أنه وجه تحذيرا مشابهًا للرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن غزو محتمل لتايوان، إذ أخبره بأن الولايات المتحدة ستقصف بكين ردا على ذلك. وقال ترامب عن شي: "أعتقد أنني مجنون"، ثم أضاف: "لكننا لم نواجه أي مشكلة".

وقد جاءت هذه التصريحات ضمن دفاع ترامب عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، حيث وردت ضمن سلسلة تسجيلات صوتية من فعاليات لجمع التبرعات لحملة 2024 في نيويورك وفلوريدا، حصل عليها الصحافيون جوش دوسي، وتايلر بايغر، وإسحاق أرنسدورف، الذين أوردوا تفاصيلها في كتابهم الجديد "2024".

ولم يبث هذا التسجيل علنا من قبل، في حين رفضت حملة ترامب التعليق على مضمون التسجيلات.

ويُظهر التسجيل جانبا أكثر تحررا من القيود لترامب، كشف عنه خلف الأبواب المغلقة لاستمالة المتبرعين الأثرياء، حيث تحدث عن نهجه العدائي أحيانا في السياسة الخارجية، كما تطرق إلى خطط ترحيل الطلاب المتظاهرين.

وقد استشهد ترامب بمحادثاته مع بوتين وشي، ليؤكد أنه كان سيتجنب نشوب الصراعات في أوكرانيا وغزة لو كان رئيسا بدلا من جو بايدن، وهو ادعاء يكرره باستمرار، على الرغم من فشل جهوده الحالية في إنهاء هاتين الحربين.

وفي تصريح له خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أعرب ترامب عن استيائه من رفض بوتين التوصل إلى اتفاق سلام، قائلا إن الزعيم الروسي يقدم للولايات المتحدة "هراء كثيرا". وأضاف: "لست سعيدا مع بوتين. أنا غير سعيد بهم للغاية".

وخلال إحدى فعاليات جمع التبرعات، تفاخر ترامب بأنه ضغط على حلفاء أثرياء للتبرع بعشرات ملايين الدولارات لحملته الانتخابية. وفي فعالية أخرى، استعرض خطة إدارته لترحيل الطلاب المتظاهرين، إلى جانب سرده لمحادثاته مع قادة أجانب.

وقال ترامب خلال إحدى تلك الفعاليات المغلقة: "أحد الأمور التي سأقوم بها هو طرد أي طالب يتظاهر من البلاد"، متعهدا بقمع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات. وأضاف: "أولئك ارتكبوا خطأ فادحا. أطردهم من البلاد، وأعتقد أن ذلك سينهي الأمر".

وعندما أعرب أحد المتبرعين عن قلقه من احتمال أن يتولى بعض هؤلاء الطلاب إدارة البلاد مستقبلًا، دعاهم ترامب إلى أن يكونوا "كرماء حقا" لدعمه في الفوز بالانتخابات، وقال: "إذا فزت، فسوف نُرجع تلك الحركة 25 إلى 30 عامًا إلى الوراء".

وفي فعالية أخرى، دعا ترامب الحاضرين إلى تقديم تبرعات أكبر لحملته، مدعيا أن الجمهوريين في وضع غير مؤات لأن "مستفيدي الرعاية الاجتماعية سيصوتون دائما للديمقراطيين".

وقال: "النقابات تتبرع بمبالغ ضخمة، والموظفون المدنيون كذلك، ولديهم ميزة الرعاية الاجتماعية". وأضاف: "هناك أمر واحد يجب أن أقوله لأصدقائي اليهود: يجب أن تجعلوا الناس يبدأون في التصويت للجمهوريين".

كما تفاخر ترامب في تلك الفعالية بأنه أقنع أحد المتبرعين، الذي عرض مليون دولار مقابل تناول الغداء معه، بأن يزيد المبلغ إلى 25 مليون دولار. وقال: "وقد فعلها، منحني 25 مليون دولار. إنه أمر جنوني".

وادعى المرشح الجمهوري آنذاك أنه نجح بطريقة مماثلة في إقناع آخرين بالتبرع بمبالغ تفوق بكثير ما خططوا له في البداية، قائلاً: "عليك أن تتحلى بالشجاعة لتطلب. يجب أن تدخلهم في الحالة الذهنية المناسبة".