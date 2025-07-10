شكرا لقرائتكم خبر عن شاعر حوثي يهدد بالإنتحار ويمهل الإرهابي عبدالملك الحوثي ثلاثة أيام لذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مقطع فيديو للشاعر زايد الوايلي، المعروف بولائه لميليشيا الحوثي، وهو يهدد بالانتحار احتجاجًا على نهب ممتلكاته على يد قيادات نافذة في الجماعة، في فضيحة مدوية تعكس حجم الفساد وانعدام العدالة في مناطق سيطرتها.

ويظهر الوايلي، وهو من محافظة صعدة، معقل المطلوب الأول لليمنيين الإرهابي عبدالملك الحوثي، في حالة انفعال شديد، متهما القيادي البارز صالح مسفر الشاعر وإخوانه بالسطو على أملاكه ورفض ما يسمى بـ "المسيرة" إنصافه.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع كشف يأس الوايلي من عدالة الميليشيا، بعدما أكد صراحة أنه لم يجد جهة تنصفه أو تستعيد حقوقه، رغم سنوات من انخراطه في خدمة دعايتها والتحريض لمعاركها.

ويعد صالح مسفر الشاعر الذراع المالية الأهم للميليشيا الحوثية والمسؤول عن عمليات مصادرة أموال وأصول رجال الدولة في المناطق المحتلة. وتزايدت خلال الفترة الأخيرة الشكاوى من ممارسات النهب المنظم الذي يطال حتى الموالين للميليشيا الإرهابية الحوثية، وسط اتهامات بأن قياداتها حولت القضاء والنيابات إلى أدوات للابتزاز وجمع الثروات.

وتلقي هذه الواقعة الضوء على التصدعات الداخلية والصراع على النفوذ والثروة بين أجنحة الميليشيا، في وقت تتصاعد فيه نقمة المواطنين على الفساد والقمع وتردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين