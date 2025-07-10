شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للفشل الكبدي والأورام.. دليلك للوقاية من مضاعفات الكبد الدهني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمثل الكبد الدهني حالة تتراكم فيها الدهون بشكل مفرط داخل خلايا الكبد، ما يسبب شعورًا مزعجًا في منطقة البطن لدى بعض المرضى، وغالبًا لا تصاحبه أعراض واضحة في المراحل المبكرة. إلا أن إهمال علاج هذه المشكلة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل الفشل الكبدي أو الإصابة بأورام الكبد، بحسب ما أوضح موقع الكونسلتو.

الكبد الدهني.. أكثر خطورة مما يظن البعض

قال الدكتور عصام رشاد، أخصائي الباطنة، إن كثيرًا من المرضى يعتقدون أن الكبد الدهني حالة بسيطة لا تستدعي القلق، في حين أنها مشكلة طبية تحتاج إلى متابعة جدية مع الطبيب المختص لتجنب مضاعفاتها المحتملة.

الأسباب الشائعة للكبد الدهني

وبيّن الدكتور رشاد أن أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني تشمل:

السمنة المفرطة.

الإصابة بمرض السكري.

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، خاصةً عند وجود مقاومة للإنسولين أو الإصابة بالسكري.

كيف تتطور المضاعفات؟

أشار أخصائي الباطنة إلى أن تجاهل مشكلة الكبد الدهني قد يؤدي إلى التهابات في أنسجة الكبد، تُعرف طبيًا باسم NASH، والتي قد تتطور لاحقًا إلى تليف كبدي. ومع استمرار التليف، يفقد الكبد قدرته على أداء وظائفه الحيوية، ما قد يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الكبد لدى بعض المرضى.

كيف يمكن الوقاية؟

شدد الدكتور عصام رشاد على أهمية المتابعة الدورية وإجراء تحاليل إنزيمات الكبد بانتظام لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة، مثل مرضى السمنة والسكري وارتفاع الدهون، وذلك للكشف المبكر عن أي تغيّرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم الحالة.