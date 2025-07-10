شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من هذه العلامة: قد تشير لأزمة قلبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني كثير من الأشخاص من صعوبة اكتشاف الإصابة بالأزمة القلبية في مراحلها المبكرة، نظرًا لتشابه أعراضها مع بعض المشكلات الصحية الأخرى.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السكتات القلبية تُعد من أبرز أسباب الوفاة المفاجئة بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا، مشددًا على أهمية التوقف عن التدخين والابتعاد عن التوتر للوقاية من هذه الأزمات.

أسباب الجلطات القلبية وأعراضها المضللة

وأشار الدكتور جمال شعبان إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالجلطات والسكتات القلبية، مؤكدًا أن الشعور بألم في منطقة القلب ليس دائمًا دليلاً على مرض بالقلب، بل قد يكون علامة طبيعية.

كما حذر من تجاهل بعض الأعراض غير المتوقعة للأزمة القلبية، لافتًا إلى أن النوبة القلبية قد تبدأ أحيانًا بألم في البطن، كما حدث مع الفنان الراحل أحمد عامر الذي شعر بآلام في المعدة قبل أن تتفاقم حالته وتؤدي إلى توقف قلبه.

ضرورة الفحص والمتابعة

وأوضح جمال شعبان أن حديثه عن العلاقة بين ألم البطن والأزمات القلبية ليس لإثارة القلق، بل لنشر الوعي بين المواطنين، مؤكدًا أهمية الانتباه للأعراض وعدم تجاهلها، وإذا طلب الطبيب إجراء أشعة للقلب عند وجود ألم في البطن، فهذا قد يكون بهدف اكتشاف أي مشكلة قلبية مبكرًا.