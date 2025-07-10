شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة ...الاعلان عن مبادرة لاستئناف تصدير النفط وصرف المرتبات. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعاد المبعوث الاممي الى اليمن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ طرح مبادرة اقتصادية تتضمن استئناف تصدير النفط وصرف المرتبات .

وقال غروندبرغ في إحاطة جديدة قدمها لجلسة مجلس الأمن، مساء الأربعاء ، ان اجرى مباحثات خلال زيارته الأخيرة الى عدن حول تدابير اقتصادية .

وأضاف ان مباحثاته ركزت على اتخاذ تدابير عملية وملموسة من شأنها تسهيل صرف الرواتب بشكل كامل وبدون تأخير، وتُعزز القدرة الشرائية للمواطنين، وتُحسّن الخدمات، وتُحفّز الاقتصاد. بالإضافة إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز.

ودعا المبعوث الأممي لإطلاق سراح جميع الاسرى و المعتقلين المتبقين ، مشيرا إلى أن ذلك سيقدم إشارة مهمة بعد ركود لأكثر من عام.

وأضاف "لا مبرر من إطالة معاناة العائلات التي انتظرت طويلاً عودة أحبائها." مذكرا الأطراف بالتزامها بإطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، وحثّهم على أنه قد "حان الوقت الآن للوفاء بهذا الالتزام".

ورحّب غروندبرغ بفتح طريق الضالع لتعزيز حرية التنقل وتوسيع مجالات النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا التطور يُجسّد ما هو ممكن تحقيقه على أرض الواقع.

واقترح المبعوث الأممي تبنّي خطوات عملية تمهّد الطريق لحلول دائمة، من خلال إعطاء الأولوية لثلاثة مجالات أساسية أولها تتمثل بدعم جهود التهدئة على خطوط الأمامية، والعمل مع الأطراف على تحديد معايير وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، ومن ثم تمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف.

مشيرا الى عناصر خارطة الطريق السابقة إلى جانب وقف إطلاق النار، وتدابير اقتصادية وإنسانية، وعملية سياسية.

