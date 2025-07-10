شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة نصف مليار...محمد صلاح يشتري عقاراً في تركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشترى محمد صلاح نجم ليفربول المصري فيلا فاخرة في بودروم التركية مقابل نصف مليار جنيه مصري (10 ملايين دولار أميركي) وذلك بعدما قضى إجازته في المدينة الساحلية خلال فترة العطلة الصيفية.

وكشفت وسائل إعلام تركية منها صحيفة "صباح" وموقع شبكة "سي إن إن" بنسخته التركية أن هداف ليفربول، والذي جدد عقده مع الفريق حتى 2027، وقع في غرام المدينة الساحلية واشترى فيلا فاخرة بقيمة 400 مليون ليرة تركية (10 ملايين دولار أميركي) والتي تعادل 496 مليون جنيه مصري.

وتتميز فيلا صلاح الجديدة بإطلالة على البحر ولها شاطئ خاص كما تضم مرافق فاخرة مثل حمام تركي وساونا ومنتجع صحي بالإضافة إلى نادِ رياضي وقاعة سينما ومكتبة.

وففقاً لصحيفة "صباح" فإن صلاح زار بودروم بدعوة من أحمد كاركول شريكه التجاري في إنجلترا، ومن ثم قام بشراء الفيلا في مشروع "ماري" السكني في منطقة غندوغان الهادئة في المدينة الساحلية.

وتصدر صلاح عناوين الصحف التركية خلال تواجده في تركيا الأسابيع الماضية بعدما دفع 60 ألف ليرة في مطعم أسماك (74 ألف جنيه مصري).