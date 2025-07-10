شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...مستجدات الشيخ محمد احمد الزايدي ومقطع فيديو له يكشف فيه عن موقعه ومكانه المتواجد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية انه تم نقل الشيخ محمد احمد الزايدي الموالي للحوثيين الى ادارة امن الغيضة ورافقته اطقم عسكرية تتبع الحكومة اليمنية الشرعية وعدد من الوساطات من قبائل المهرة والوسيط العماني .

هذا وقد كشف الناشط الإعلامي والمصور لدى الجيش اليمني ناشط معروف عن مقطع فيديو للشيخ وهو يطمئن الجميع انه بخير وسلامه وانه متواجد في ادارة الامن وبيد امن الدولة وليس في ديوان محافظة المهرة كما يقولون

وقال الناشط معروف هذه مكالمة الشيخ الزايدي يؤكد أنه في الأمن وليس ضيف في ديوان المحافظ..

هذا واكد الناشط صالح بن سالم المهري عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس ان الشيخ الزايدي ضيف كل ابناء المهرة .

ونشر مقطع فيديو يكشف خلال مرافقة وفود قبائل أبناء المهرة الشيخ محمد بن أحمد الزايدي إلى الغيضة.

وقال المهري : الشيخ الزايدي ضيف كل أبناء قبائل المهرة ولا تصدقوا كل ما يتم تداوله من أخبار كاذبة والتي تحاول النيل من مكانة الشيخ الزايدي واشعال الفتنة في محافظة المهرة

وفي الاخير قال : قبلة كل اليمنيين.

فيما تضاربت الاخبار فقد طالبت قيادات حكومية بايقافه وتبادل اسرى حتى تحفظ للحكومة هيبتها

وقال اخرون يفك اسره لكونه واجهة اجتماعيه كبيره لها ثقلها المجتمعي في اليمن .