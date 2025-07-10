شكرا لقرائتكم خبر عن لروسيا...ترامب يعلن عن تجهيز مفاجأة صغيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء باتخاذ خطوات غير متوقعة تجاه روسيا لافتا إلى أن إدارته تقوم بإعداد "مفاجأة صغيرة" في هذا السياق.

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض تعليقا على الخطوات المستقبلية المحتملة تجاه موسكو: "نريد أن نعد مفاجأة صغيرة"، رافضا في الوقت نفسه الإفصاح عن الإجراءات التي تنوي واشنطن اتخاذها.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن "عدم رضاه" إزاء موقف القيادة الروسية من النزاع في أوكرانيا.

وسبق لترامب أن أبدى "خيبة أمله" عقب محادثته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي جرت في 3 يوليو، معبرا عن استيائه من مسار تسوية الأزمة الأوكرانية.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أشار إلى أن بوتين أبلغ ترامب خلال محادثتهما بأن روسيا ستمضي في تحقيق أهدافها في النزاع الأوكراني، وفي العمل على إزالة الأسباب الجذرية التي أدت إلى التوتر القائم.