شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح إماراتي للدول العربية يشعل المواقع ويثير ضجة كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثار مستشار الرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش ضجة كبيرة وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشال ميديا، بمقترح في غاية الأهمية، وضعه أمام كافة الدول العربية، والذي تم تداوله على نطاق واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. كمقترح بناء يهدف لتصحيح المسار في كل أرجاء العالم العربي، والنهوض بالشعوب العربية وتحقيق كافة طموحاتها، خاصة وانها تمتلك كل المقومات التي تحقق لها هذا الهدف.

فالعقل العربي ليس أقل ذكاء من العقل الأمريكي أو الغربي، صحيح ان العالم الغربي حقق ثورة مذهلة في التطور والتقدم، عكس ما هو حاصل في العالم العربي، لكن هناك علماء عرب كان لهم اسهام كبير في هذا التطور في مختلف الدول الغربية. بالإضافة إلى ذلك نجحت غالبية الدول الآسيوية في مقارعة ومنافسة العالم الغربي، بل وتفوقت عليهم، كما حدث في الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

العقول العربية التي هاجرت إلى الغرب ووجدت الظروف المناسبة والبيئة الملائمة أبدعت وتفوقت وحققت نتائج مذهلة، ولعل هذا هو ما دفع بالدكتور " أنور قرقاش" مستشار الرئيس الإماراتي لمواجهة العالم العربي بسؤال هام يعني الأمة العربية بأكملها من المحيط إلى الخليج. فما الذي ينقص العالم العربي ليحقق طموحات وانجازات هائلة في شتى المجالات؟

فالأمة العربية تمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق تطور مذهل ربما يفوق التطور الذي حققه الغرب في شتى المجالات، فقط علينا ترتيب الأمور لتحقيق ذلك، فهناك خطاء كبير يقع فيه الغالبية الساحقة من البشر في شتى أرجاء المعمورة، وربما لا يكون خطأ، وانما هو تخدير نفسي وعقلي وضعه الغرب لإحباط بقية شعوب العالم بأنهم هم الأذكى والارقى، وعلى بقية الشعوب ان تكون تابعة لهم، والحقيقة هو انه ليس هناك أمة ذكية وأخرى غبية فالباحثون والخبراء يتفقون على ان الظروف وحدها هي التي تقفز بهذه الأمة إلى الأمام وتعيد أمة أخرى إلى الوراء.

ولذلك تسأل مستشار الرئيس الإماراتي، الدكتور "أنور قرقاش" عما يمنع العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط من أن يكون مركزًا للإلهام والابتكار والازدهار والنهوض من ركام الأزمات والحروب وأوهام الأيديولوجيا، مؤكدا أنه قد "حان الوقت لنمنح هذه المنطقة ما تستحقه من أمل".

وقال قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر "أمامنا اليوم فرصة حقيقية تنهض من ركام الأزمات والحروب وأوهام الأيديولوجيا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، عبر الحوار والتعايش والتعاون، كما نجحت دول شرق آسيا في تحدي التنمية، يمكننا نحن أيضًا أن نفتح صفحة جديدة".

وختم أنور قرقاش منشوره قائلا: "لقد حان الوقت لنمنح هذه المنطقة ما تستحقه من أمل وموقع متقدم في العالم".



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