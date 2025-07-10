عاجل:فشل عملية انقاذ عالقين بجبل ووفاة احدهم عقب سقوطه

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عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بفشل عملية انقاذ عالقين باحدى الجبال بشبوة

وبحسب مواطنون فان الدفاع المدني وسلطات شبوة فشلوا في إنقاذ مهاجرين أفارقة شرق عتق ووفاة أحدهم بعد سقوطه من أعلى احد القمم



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