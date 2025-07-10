شكرا لبحثكم عن خبر حركة النهضة تنعي القيادي الدكتور نصر المقرحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن-علي الحسني

نعت حركة النهضة للتغيير السلمي، صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025م، القيادي البارز في صفوفها الدكتور نصر الدين صالح المقرحي الجعدني، عضو مجلس شورى الحركة، وعضو مجلسها التنفيذي في محافظة أبين، ورئيس الدائرة السياسية بفرعها هناك.

وقالت الحركة في بيان نعي رسمي، إن الفقيد وافته المنية فجر اليوم إثر نزيف دماغي مفاجئ أثناء توجهه لأداء شعيرة العمرة، حيث نُقل على إثر ذلك إلى أحد مستشفيات مدينة سيئون، ومكث في العناية المركزة ثمانية أيام قبل أن تفيض روحه إلى بارئها، عن عمر ناهز الخمسين عامًا.

وأشادت الحركة بمناقب الفقيد، واصفة إياه بأنه من كوادرها المخلصين، ورجالها الأوفياء، وصاحب الخلق الرفيع والفكر الرشيد، مؤكدة أن رحيله يُعد خسارة كبيرة للحركة ومحافظة أبين والوطن عمومًا.

وتقدمت قيادة الحركة، ممثلة برئيسها الأستاذ عبدالرب صالح السلامي، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وكافة أعضاء وأنصار الحركة، وكل من عرفه ورافقه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.