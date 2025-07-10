عاجل: الإعلان عن نجاح إتفاق بين الشرعية والحـ.وثيين

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عدن - ياسمين التهامي - طالب المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريح اليوم اليمنيين أن يمضوا قدمًا لإيجاد حلول دائمة للصراع

وأكد المبعوث الأممي ان الأطراف اتفقت على الإفراج عن المحتجزين.. وآن الأوان لتنفيذ ذلك مطالباً جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة موضحاً ان سلامة الملاحة في البحر الأحمر ضرورة يجب ضمانها



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