اول تعليق لوزير الداخلية على اعتقال قيادات حو ثية

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عدن - ياسمين التهامي - أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان بيقظة منتسبي الأجهزة الأمنية في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة ومطار عدن الدولي وضبطهم لعنصرين من عناصر مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه معالي وزير الداخلية بمدير عام شرطة المهرة ومدير أمن مطار عدن الدولي.

مثمنا الجهود التي قام بها منتسبو منفذ صرفيت ومطار عدن الدولي في مجال ضبط المطلوبين أمنيا وفي ضبط المواد الممنوعة والمحظورة التي تشكل تهديدا لأمن اليمن واستقراره.. داعيا مختلف الأجهزة الأمنية في المنافذ البرية والجوية والنقاط الأمنية الى محاذاة ما قام به منتسبو أمن منفذ صرفيت ومطار عدن الدولي، ورفع اليقظة والجاهزية الأمنية لما فيه تحقيق المزيد من النجاحات وضبط المطلوبين وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار..

وشدد وزير الداخلية على الاستمرار في أنشطة تتبع المطلوبين والعناصر الإجرامية ومهربي السموم من خلال رفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات ذات العلاقة وبما يحقق الأداء الأمني المتميز والفعال.