شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة على صفيح ساخن!!.. آخر مستجدات القبض على القيادي الحوثي الزايدي!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال المستشار السابق لمحافظ المهرة لشؤون الثقافة والبيئة، أحمد عبدالله بلحاف، إن ما يجري في منفذ صرفيت يكشف مستوى خطيرًا من التهاون والتساهل في التعامل مع ملف القيادي الحوثي المطلوب أمنيًا محمد الزايدي، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"عدم الحزم والحسم" من اللجنة الأمنية وقيادة السلطة المحلية، وفتح باب التفاوض مع الزايدي، جاء رغم سقوط شهيد من ضباط الجيش وإصابة آخرين أثناء اعتقاله.

وأوضح بلحاف في منشور له، أن هذا التعاطي يمنح فرصة "لشرعنة مليشيات الحوثي بالمهرة"، بقيادة من وصفها بـ"جماعة الاعتصام الحوثية المدعومة من مسقط"، والتي قال إنها "تعيق منذ فجر اليوم حتى الآن أي قوة من التقدم إلى صرفيت لاستلام المعتقل".

وأضاف أن وساطات تقودها بعض الشخصيات طرحت على الزايدي خيار نقله إلى مدينة الغيضة بمرافقة قوة أمنية بدلاً من الجيش، بشرط التزام المليشيات بعدم الاعتراض أو الاشتباك مع القوة التي ستنقله، متسائلًا: "دون التفكير بدم الشهيد، والمصابين، وهيبة الدولة؟"

واختتم بلحاف منشوره قائلاً: "وفوق هذا وذاك، يرفض القيادي الحوثي المسمى الزايدي. أي مهزلة هذه؟ من يحكم المهرة؟ الحوثي أم الشرعية؟".

وكانت اللجنة الأمنية في المهرة قد أعلنت أن توقيف الزايدي جاء نتيجة ورود اسمه ضمن قوائم المطلوبين، بعد محاولته مغادرة البلاد إلى سلطنة عمان باستخدام جواز دبلوماسي غير معترف به، صادر عن سلطة الحوثيين في أغسطس 2022، ويُظهر بياناته كضابط في "القوات المسلحة" التابعة للجماعة.

مصدر عسكري نقل عنه المركز الإعلامي للمحافظة أوضح أن الجواز الحوثي غير القانوني كان سببًا كافيًا لاحتجازه، مشيرًا إلى أن طقمًا مسلحًا تابعًا له كان متمركزًا خارج المنفذ، ما استدعى رفع الجاهزية الأمنية وتأمين المنطقة بالكامل.

وبينما كانت قوة عسكرية متجهة من مدينة الغيضة إلى مديرية حوف لتأمين محيط المنفذ، تعرضت لكمين مسلح في منطقة دمقوت نفذته عناصر خارجة عن القانون، ما أدى إلى استشهاد العقيد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة، وإصابة اثنين من أفراد القوة.

المصدر العسكري أكد استمرار العمليات لتعقب المهاجمين الذين يتحصنون في الجبال المحيطة، مشددًا على أن القيادي الحوثي محمد الزايدي لا يزال محتجزًا، وسيُستكمل التعامل معه وفق الإجراءات القانونية.

اللجنة الأمنية أشادت بجهوزية القوات الأمنية وتضحيات أفرادها، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بأمن واستقرار المهرة ستُواجه بحزم.



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