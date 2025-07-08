شكرا لبحثكم عن خبر برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. اختتام المخيم الطبي المجاني الثاني لعمليات حول العين بالمخاء بحفل تكريمي حاشد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتمت دائرة الخدمات الطبية والخلية الإنسانية في المقاومة الوطنية، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، فعاليات المخيم الطبي المجاني الثاني لعمليات تصحيح حَول العين، بحفل تكريمي وفني احتضنه حرم المستشفى السعودي الميداني بمدينة المخاء، وسط أجواء إنسانية مؤثرة وارتياح واسع من المواطنين المستفيدين من هذا العمل الخيري النوعي، الذي أقيم برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طارق محمد عبدالله صالح.

وشهد المخيم الذي انطلق في 28 يونيو الماضي، نجاحًا كبيرًا تمثل في استقبال أكثر من 800 حالة مرضية من مختلف محافظات الجمهورية، بينها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تم إجراء 252 عملية جراحية ناجحة لتصحيح الحول لأطفال وفتيات وشباب، وحتى آباء وأمهات لم تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية بتحمّل تكاليف العلاج.

وفي الحفل الختامي الذي حضره الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد وعدد من القيادات الصحية والأمنية والاجتماعية، افتُتحت الفعالية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم وثائقي مؤثر استعرض مسيرة المخيم منذ انطلاقه، مرورًا بتجهيزاته وكادره الطبي، وصولًا إلى قصص النجاح الإنسانية التي أعادت الأمل والابتسامة لمئات الأسر.

وألقى العميد صادق دويد كلمة راعي الحفل، نقل خلالها تحيات وتقدير العميد طارق صالح لكل العاملين في هذا المشروع الإنساني الرائد، مؤكدًا أن ما تحقق في هذا المخيم يجسد توجهات القيادة السياسية في بناء الإنسان ورعاية المواطن قبل كل شيء، وأن المخيم الثاني ليس إلا امتدادًا لمبادئ المقاومة الوطنية التي تؤمن أن التنمية لا تنفصل عن التحرير، وأن اليد التي تحمي هي ذاتها التي تعالج وتواسي وتزرع الأمل.

وقال دويد: "المخاء اليوم لا تحتضن فقط عمليات تصحيح الحول، بل تحتضن قصصًا من الشجاعة والتكافل الإنساني والانتصار على المعاناة، ونحن فخورون بهذا العمل النبيل، الذي أعاد النور لأعين الأطفال، والنور لقلوب أسرهم.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الشعرية المؤثرة ألقاها أطفال ممن خضعوا للعمليات الجراحية، عبّروا خلالها عن فرحتهم بنجاح العمليات، وتحدثوا عن معاناتهم السابقة مع التنمر والعزلة، وكيف تحول ذلك إلى فرح وثقة بعد المخيم، كما قدموا شكرهم لراعي المخيم القائد طارق صالح ولكل الطواقم الطبية والإدارية.

كما شمل الحفل فقرات ترفيهية وتكريمية، جرى خلالها تقطيع تورتة احتفالية مزينة بصور عدد من المستفيدين، وتوزيع هدايا رمزية وحقائب مدرسية للأطفال، في لفتة إنسانية عكست البُعد النفسي والاجتماعي الذي راعاه المخيم منذ لحظة انطلاقه.

وفي ختام الحفل، كرّم العميد صادق دويد والدكتور طارق العزاني مدير دائرة الخدمات الطبية طاقم مستوصف العين التخصصي المشارك في المخيم، ومنحهم دروعًا وشهادات تقديرية، عرفانًا بدورهم الإنساني وجهودهم المتميزة في إنجاح المخيم، مؤكدين أن هذا النجاح ثمرة روح الفريق، والنية الصادقة لخدمة الناس.

واختُتمت الفعالية بالتقاط صورة تذكارية جماعية جمعت الأطفال المستفيدين وذويهم مع الكادر الطبي والإداري، وطاقم دائرة الخدمات الطبية، وفريق المستشفى السعودي الميداني، وسط أجواء امتزج فيها الامتنان بالفرح.