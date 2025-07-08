شكرا لبحثكم عن خبر طلاب الماجستير في كلية الإعلام بجامعة عدن ينهون امتحاناتهم.. وتحية لهيئة التدريس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسدل الستار، اليوم، على عامٍ أكاديمي حافل في كلية الإعلام – جامعة عدن، حيث اختتمت الدفعة الرابعة من طلاب الماجستير عامهم التمهيدي، بعد مسيرة علمية زاخرة بالعطاء والمعرفة، ومليئة بالمواقف والذكريات التي ستظل محفورة في الذاكرة الأكاديمية لكل من عاش تفاصيلها.

وشهدت المرحلة الأكاديمية لحظاتٍ متميزة، سادها روح التعاون والمثابرة بين نخبة طلابية واعدة وأساتذة أفذاذ، اجتمعوا على هدف واحد: صناعة جيل إعلامي متمكن، قادر على مواجهة تحديات الواقع المهني بحرفية واقتدار.

وفي لفتة وفاء وامتنان، رفع طلاب الماجستير أسمى آيات الشكر والتقدير إلى عميد كلية الإعلام، الدكتور وهيب عزيبان، الذي كان لهم الأب الروحي والداعم الأول، بفضل رؤيته القيادية وحرصه الدائم على توفير بيئة تعليمية محفزة للتميّز والإبداع.

كما توجّهت كلمات العرفان إلى كوكبة من الأساتذة الذين كانوا الركيزة العلمية الصلبة لهذا العام، وأسهموا بعلمهم وجهودهم في صقل قدرات الطلاب، وفي مقدمتهم:

الدكتور صدام عبدالله

الدكتور محمد علي ناصر

الدكتور سند السعدي

الدكتور عبدالله الحو

الدكتور أديب الشاطري

الدكتور نوال مكيش

الدكتور جهاد وادي

الدكتور أحمد سمير

الدكتور ماجد السبئي

الدكتور صالح كرامه

الدكتور عبدالرحمن باهارون

والعميد الدكتور وهيب عزيبان

هؤلاء الأساتذة لم يكونوا مجرد محاضرين، بل منارات مضيئة أضاءت الطريق أمام طلاب العلم، وزرعوا فيهم بذور الطموح والإصرار، فاستحقوا كل الثناء والتقدير.

إن اختتام هذا العام لا يعني نهاية الرحلة، بل هو بداية مرحلة جديدة من العطاء البحثي والتخصصي، يؤسس لمستقبل مهني وأكاديمي واعد لطلّاب وطالبات كلية الإعلام في عدن، الذين يمضون بخطى واثقة نحو آفاق النجاح والتميّز.

من قائد ابو المنصور