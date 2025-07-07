شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة يجتمع برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

وكرس الاجتماع الذي حضره نائب وزير المالية هاني وهاب، لمناقشة المستجدات المحلية، وفي المقدمة الاوضاع الاقتصادية والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، ومسار الاصلاحات الحكومية، والاجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، ومضاعفة تدخلاتها المنسقة مع مختلف الجهات للحد من وطأة الازمة الانسانية في البلاد.

وتطرق الاجتماع، الى مؤشرات الاداء الاقتصادي، وخطة الانفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية، وخصوصا توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية.

واستمع الاجتماع، الى احاطات من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي حول المؤشرات المالية والنقدية، في ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وانعكاساتها الكارثية على الاوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة لاحتواء تداعيات ممارسات المليشيات الحوثية الارهابية، المدمرة للاقتصاد الوطني.

كما تطرق رئيس مجلس الوزراء الى القرارات والاجراءات العاجلة التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير لاحتواء ازمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع مخصصاتها اليومية من النفط الخام والمازوت.

وفي الاجتماع، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اهمية مضاعفة الجهود الحكومية من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدما بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته لكبح التضخم، ودعم موقف العملة الوطنية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد ان الملف الاقتصادي، والخدمي سيبقى التحدي الاهم للمجلس، والحكومة، وفي صدارة اولوياتهما القصوى، منوها على هذا الصعيد بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية، والإنمائية والإنسانية، عاملا رئيسيا في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.

واقر الاجتماع عددا من الاجراءات والتوصيات بشأن القضايا المشمولة بجدول اعماله.

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن صالح المقالح.