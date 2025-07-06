السقطري ينال الماجستير في الإعلام من جامعة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - نال الباحث / رياض عبدالله محمد مبارك السقطري درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة عدن قسم الصحافة والإعلام بعنوان ( دور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج السياحي لأرخبيل سقطرى " اليوتيوب والفيسبوك" أنمودجا. وقد هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية المنصات الرقمية، خصوصًا "اليوتيوب" و"فيسبوك"، في التعريف بالمقومات السياحية الفريدة لأرخبيل سقطرى، وتقييم مدى فاعلية المحتوى المنشور في جذب الزوار المحليين والعرب كما تناولت الرسالة تحليلاً لعدد من النماذج الرقمية والحملات الترويجية القائمة على هذه المنصات. وتكونت لجنة المناقشة من أ. مشارك .وهيب مهدي عزيبان رئيساً ومشرفا علمياً أ. مشارك .نوال محسن مكيش عضوا جامعة عدن أ. مساعد. أحمد سالمين منصور عضوا جامعة حضرموت. وأشادت اللجنة بالمستوى العلمي للرسالة، وما تضمنته من معالجات بحثية ومعطيات ميدانية تدعم تطوير القطاع السياحي في سقطرى وقد عبّر الباحث في ختام المناقشة عن بالغ امتنانه لمشرفه وأعضاء اللجنة، وكل من قدّم له الدعم خلال فترة إعداد الرسالة، مؤكداً أن هذا العمل يأتي في إطار الإسهام العلمي في تعزيز السياحة البيئية المستدامة لسقطرى عبر الأدوات الرقمية الحديثة.

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