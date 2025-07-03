هيئة التدريب والتأهيل تختتم دورة تدريبية في كتابة المحتوى السياسي الرقمي بالعاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتم قطاع التدريب السياسي والإعلامي بهيئة التدريب والتأهيل المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، دورة تدريبية في كتابة المحتوى السياسي الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي، بالعاصمة عدن.

وفي مستهل ختام الدورة، القى الدكتور عبدالله الحو، رئيس قطاع التدريب السياسي والإعلامي، كلمة أشار فيها إلى أن هذه الدورة تعد خطوة مهمة نحو بناء خطاب سياسي رقمي مسؤول يعكس تطلعات الشعب الجنوبي، ويدافع عن قضيته العادلة بلغة العصر ووسائله الحديثة، مؤكدا أن ما تم اكتسابه في الدورة ليس مجرد معلومات عادية بل هو سلاح وعي في معركة الوعي والهوية.

وكان ماهر الدلعوس، رئيس القطاع الإداري والتنظيمي بهيئة التدريب والتأهيل المساعدة، قد القى كلمة أكد فيها على أهمية هذه الدورة في تعزيز قدرات المشاركين في مجال كتابة المحتوى السياسي الرقمي، مشيرًا إلى أن الدورة حققت أهدافها المنشودة في تزويد المشاركين بمهارات ذاتية جديدة.

من جانبهم، أعرب المشاركون في الدورة عن شكرهم للمجلس الانتقالي على اهتمامه بالكوادر الجنوبية، مقدرين الجهود التي تبذلها هيئة التدريب والتأهيل في سبيل تعزيز الوعي ورفع قدرات الشباب، وتم في ختام الحفل توزيع شهادات تقديرية للمشاركين.