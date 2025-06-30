شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية تصدر قرارات تعيين لعدد من المسؤولين الماليين في بعثاتها الخارجية ( الأسماء+الدول) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، عددًا من القرارات الإدارية الخاصة بتعيين مسؤولين ماليين في عدد من السفارات والقنصليات اليمنية حول العالم.

ووفقًا لمصادر خاصة حصل عليها "المشهد الدولي"، فقد شملت التعيينات الجديدة أسماء عدد من موظفي الوزارة، في إطار عملية إعادة ترتيب وهيكلة الطواقم المالية والدبلوماسية، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

وائل الشهاري – مسؤول مالي في سفارة اليمن بـبرلين

عبدالله البشاري – مسؤول مالي في سفارة اليمن بـلندن

محمد طاهر عبدالمغني – مسؤول مالي في سفارة اليمن بـفيينا

عبدالناصر مثنى – مسؤول مالي في القنصلية اليمنية بـجدة

أكرم الحرازي – مسؤول مالي في قنصلية اليمن بـفرانكفورت

حسين المصطفى ونيبل الضلعي – مسؤولان ماليان في سفارة اليمن بـماليزيا

ناصر البكري – مسؤول مالي في سفارة اليمن بـالقاهرة

شفيع القفيش – مسؤول مالي في قنصلية اليمن بـدبي

زيد السروري – مسؤول مالي في سفارة اليمن بـالرياض

وتأتي هذه القرارات ضمن جهود وزارة الخارجية لتعزيز الأداء الإداري والمالي في البعثات الخارجية، وضمان الشفافية والرقابة على الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعيينات في تحسين كفاءة العمل في السفارات والقنصليات اليمنية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمغتربين اليمنيين في تلك الدول.



المصدر : المشهد اليمنيي

