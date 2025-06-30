شكرا لقرائتكم خبر عن ما معنى العبارة المطبوعة على أكياس المخدرات المضبوطة في سوريا؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارة مطبوعة على أكياس شحنة مخدرات تم ضبطها بين الحدود اللبنانية السورية.

وتظهر الصور التي نشرتها وزارة الداخلية السورية على منصة "إكس"، جملة "رضاك يا أمي" مطبوعة على الأكياس، لتنهال التعليقات الساخرة والغاضبة على المنشور، مطالبين بإنزال أقسى عقوبة على المجرمين الذين يدمرون الشباب.





وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قامت "مديرية الأمن الداخلي بمنطقة النبك، بالاشتراك مع فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق، بضبط سيارة تحمل شحنة مواد مخدرة على الحدود السورية اللبنانية كانت قادمة من لبنان، موضحة أن الشحنة تضم 500 ألف حبة كبتاغون و500 كف حشيش، بالإضافة إلى 165 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر".





وأشارت الوزارة وفقا لما نقلته الوكالة إلى "توقيف شخصين متورطين في العملية، وتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".





وتابعت: "كانت وزارة الداخلية أعلنت يوم الجمعة عن تمكن فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك من ضبط نحو 3 ملايين حبة كبتاغون مخدرة، إضافة إلى 50 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدّر، بعد عمليات رصد وتعقّب لإحدى شبكات تجارة وتهريب المخدرات القادمة من لبنان إلى سوريا، عبر المنافذ غير الشرعية في منطقة الجراجير الحدودية".