شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال اليمن اية دحان: "صورتـي مش استفزاز.. لكن البعض يرى المرأة مصيبة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت آية دحان، الحاصلة على لقب “ملكة جمال اليمن”، إن ما أثارته إحدى صورها الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي يكشف مجددًا ازدواجية النظرة المجتمعية تجاه المرأة، مشيرة إلى أن ما نشرته لم يكن يحمل أي طابع استفزازي، بل صورة عادية سرعان ما تحوّلت إلى مادة للهجوم.

وكتبت دحان في منشور على حسابها الرسمي:



“أنزل صورتي وما أشوف فيها أي استفزاز. بس كالعادة… أي شيء تعمله امرأة على الإنترنت يتحول لمصيبة عند البعض!”، مضيفة: “زمان قالوا إن دخول التلفزيون للبيت حرام وبيفسد المرأة، وبعده قالوا التلفون بيفسدها، واليوم السوشيال ميديا؟ أكيد بتفسدها!”

وتابعت دحان: “الغريب أن صلاح المجتمع عندهم مربوط بسلوك المرأة، وكأن المجتمع كله قايم على أخلاق المرأة فقط، أما فساد أغلب الرجال؟ ساكتين عنه أو يبرروا له ويطبطبوا عليه”، معتبرة أن بعض العقليات الرافضة للتطور قررت محاربة مظاهر التكنولوجيا والتقدم باسم “الأخلاق” ولكن دائمًا على حساب النساء.

تصريحات آية دحان فتحت بابًا واسعًا للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لكلامها ومدافع عن حرية المرأة في التعبير والمشاركة، وبين من اعتبر ما تطرحه تجاوزًا للمعايير المجتمعية التقليدية في بلد محافظ.

