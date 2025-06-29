شكرا لبحثكم عن خبر إعلان من منتدى القشم عن إقامة ندوة علمية بعنوان: «معًا للارتقاء بواقع التنمية في محافظة الضالع ومن أجل مياه صحية نظيفة» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - • الضالع/خاص:

سعيًا لتعزيز التنمية في محافظة الضالع، تنظم دائرة الدراسات والبحوث لمنتدى القشم الثقافي التنموي ندوة تقويمية وإرشادية حول قطاع المياه، في قاعة جامعة خليج عدن الدولية بمدينة الضالع، وذلك يوم غدٍ الاثنين 30 يونيو 2025م تحت شعار «معًا للارتقاء بواقع التنمية في محافظة الضالع ومن أجل مياه صحية نظيفة».

تهدف هذه الفعالية إلى تقييم واقع قطاع المياه في المحافظة، وتقديم مقاربات بناءة وحلول عملية لمعالجة التحديات المترتبة عليه، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة للسكان، بمشاركة خبراء وأطباء ومهندسين جيولوجيين لمناقشة زيادة مادة الفلورايد (الفلور) في المياه الجوفية التي تؤدي إلى تسوس وتآكل الأسنان وهشاشة وتشوّه العظام لدى الفئات السكانية الأكثر عرضة مثل الأطفال، وكبار السن والأفراد الذين يعانون من نقص الكالسيوم والمغنيسيوم أو المصابين بأمراض الكُلى المزمنة.

ستناقش الندوة أيضًا، من خلال ورق علمية، المخاطر الصحية والبيئية الكبيرة الناجمة عن استخدام المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية بشكل مفرط في زراعة أشجار (القات)، وتأثيراتها الضارة على صحة الإنسان والحيوان والتوازن البيئي، مع التركيز على تأثيراتها المباشرة على التربة والنبات والماء والهواء، وعواقبها الوخيمة على الصحة العامة والبيئة على المدى الطويل.

تُقام الندوة بدعم رجل الأعمال والخير الأستاذ محسن ناصر قاسم الخيلي الشهير باسم «القشم»، وبرعاية رئيس المنتدى البروفيسور محمد بن محمد الشعيبي، والباحث شايف محمد الحدي، رئيس دائرة الدراسات والبحوث في المنتدى.