شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بدء صرف معاشات هؤلاء بعدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن عن بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين المدنيين اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين الموافق 30 يونيو 2025. سيتم الصرف عبر بنك الكريمي وبنك البسيري، وكذلك من خلال وكلاء هذين البنكين المنتشرين في العاصمة عدن.
وأكدت الهيئة أن الصرف سيكون حصريًا بموجب البطاقة الجديدة للمتقاعد، ويتم تسليم المعاش للمتقاعد شخصيًا أو للوكيل الشرعي المخول. ودعت الهيئة المتقاعدين إلى التوجه لمراكز الصرف التابعة لخدمة تحويل البسيري المنتشرة في عدن، وذلك لتسهيل عملية الصرف وتجنب الازدحام في مراكز محددة.
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