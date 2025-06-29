شكرا لقرائتكم خبر عن هاني بن بريك يعلنها صراحة ويؤكد: إنهاء الحو ثي يبدأ بهذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الشيخ هاني بن بريك، في تصريحات له اليوم الأحد، أن انتهاء الإرهاب وخطر الحوثي يعتمد على القضاء على الإخوان المسلمين، الذين وصفهم بأنهم "الأم لتنظيمات القاعدة وداعش".

وقال إن استمرار بقاء الحوثي وتمكنه من السيطرة على الشمال لم يكن ليحدث لولا دعم الإخوان.

وأضاف بن بريك أن أي سياسي يعتبر الإخوان جزءًا من النسيج الوطني أو يداهنهم، فهو "لعان وخائن للوطن" يسعى للاستفادة الشخصية منهم.

وحذر من أن الإخوان لا يؤمنون بالوطن أبدًا، داعيًا إلى مواجهتهم كخطوة أساسية لاستعادة الاستقرار في اليمن.