شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 71 إيرانياً في هجوم إسرائيلي على سجن إيفين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانكير ، يوم الأحد ، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل في 23 يونيو حزيران على سجن إيفين بالعاصمة طهران أسفر عن مقتل 71 شخصاً.
يذكر انه في نهاية العدوان الجوي على إيران ، قصفت إسرائيل سجن ايفين الذي يقال ان بداخله السياسيين في طهران.
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