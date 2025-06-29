شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 71 إيرانياً في هجوم إسرائيلي على سجن إيفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانكير ، يوم الأحد ، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل في 23 يونيو حزيران على سجن إيفين بالعاصمة طهران أسفر عن مقتل 71 شخصاً.

يذكر انه في نهاية العدوان الجوي على إيران ، قصفت إسرائيل سجن ايفين الذي يقال ان بداخله السياسيين في طهران.