تعرف على أسعار الصرف اليوم الأحد في عدن وصنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في عدن وصنعاء، اليوم الأحد 29يونيو2025:

أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 2732 ريال يمني

سعر البيع: 2765 ريال يمني

الريال السعودي:

سعر الشراء: 719ريال يمني

سعر البيع: 722ريال يمني

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 535 ريال يمني

سعر البيع: 537 ريال يمني

الريال السعودي: سعر الشراء: 140ريال يمني سعر البيع: 140.20 ريال يمني

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