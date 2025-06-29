شكرا لقرائتكم خبر عن اول ظهور للأمريكية التي هربت من قبضة الحوثيين في صنعاء "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت المواطنة اليمنية الأمريكية زينب الماوري أن جماعة الحوثي أقدمت على احتجاز عدد من النساء اللواتي ساعدنها على الفرار من تعذيب تعرضت له على يد ابن عمها، مراد الماوري، الذي احتجزها قسرًا داخل منزله في صنعاء.

وقالت زينب، في فيديو نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن ابن عمها قام بمنعها من السفر، واستولى على جواز سفرها الأمريكي، وقام بتعذيبها، مضيفة أن جماعة الحوثي تجاهلت المعتدي الحقيقي، وبدلاً من محاسبته، أقدمت على احتجاز النساء اللواتي ساعدنها على الهرب، معتبرة ذلك ظلماً مضاعفاً بحقها وبحق من حاول إنقاذها.

وأشارت إلى أن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، مطالبة الجهات المعنية، داخل اليمن وخارجها، بالتدخل الفوري لإنصافها ومحاسبة الجاني.