شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار رئيس حلف قبائل حضرموت رقم 2 لعام 2025م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم الأحد، الموافق 29 يونيو 2025م ، قرار رئيس حلف قبائل حضرموت ، القائد الأعلى لقوات حماية حضرموت رقم 2 لعام 2025م ، قضت المادة الأولى بتشكيل اللواء الأول من قوات حماية حضرموت، فيما قضت المادة الثانية بتكليف التالية اسماءهم لقيادة اللواء :

1- العميد ركن / الجويد سالمين علي بارشيد - قائد اللواء.

2- العميد / أمان خميس أمان الحبشي - أركان اللواء.

3- العميد / صالح حيمد عمرو العليي - عمليات اللواء. وقضت المادة الثالثة من القرار بأن يُعمل به من تاريخ صدوره.



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