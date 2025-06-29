عاجل : الإطاحة بمتهم بتفجير في عدن "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - ضبط شرطة التواهي، بمدينة عدن، متهمًا بعملية تفجير وجرائم سابقة.
وقالت شرطة التواهي، إنها ضبطت المتهم (ح، م، م ص) البالغ من العمر 24 عامًا، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تفجير.
وأوضحت أن المتهم من ذوي السوابق، وتم إلقاء القبض عليه خلال عملية أمنية ناجحة.
وتم ضبطه رهن الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
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