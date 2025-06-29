شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة بدر الدين الحوثي تستولي على كبتاجون عائلة الأسد...مدير أمن عدن يحذر: الحوثيون يؤسسون لتجارة المخدرات من المحويت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي عن معلومات خطيرة تتعلق بوجود مصنع كبير لإنتاج الحبوب المخدرة في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين على غرار المصنع الذي كان قائما في سوريا ويقوم بتهريب هذه الحبوب إلى المحافظات الجنوبية في اليمن، والمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المصنع يعمل بإشراف قيادات حوثية ويعد جزءً من شبكات تهريب وتجارة المخدرات التي تستخدمها الميليشيا لتمويل أنشطتها الإرهابية ونشر الفوضى في المناطق المحررة، محذرا من تداعيات هذه الأنشطة على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ودعا السلطات الأمنية والجهات المعنية إلى تعزيز التعاون والتنسيق لملاحقة هذه الشبكات وتجفيف منابع تمويلها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن أحبطت خلال الفترة الماضية عدة محاولات لتهريب الحبوب المخدرة القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين.