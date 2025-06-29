الكشف عن أبعاد خطيرة في قضية (أميرة محمد).. القبض على المتورط بتزوير بطاقة هوية !!

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عدن - ياسمين التهامي - �مكنت وحدة مكافحة الابتزاز في أمن العاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من البحث والتحريات المكثفة، من إلقاء القبض على أحد المتورطين في تزوير بطاقة شخصية باسم "أميرة محمد بانافع"، في قضية اتضح لاحقاً أنها تتعدى الابتزاز الإلكتروني وتمتد إلى أبعاد جنائية معقدة.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن التحقيقات الأولية كشفت عن شبكة تزوير وانتحال هوية، تم من خلالها استخدام اسم المواطنة "أميرة محمد" في أنشطة مخالفة للقانون.

وأضافت المصادر أن جهوداً كبيرة بُذلت للوصول إلى المتهمين، وسط تعاون مستمر بين مختلف الجهات المختصة، وعلى رأسها شعبة الابتزاز الإلكتروني التي يقودها عمرو حزام الضالعي، إلى جانب جهود ملحوظة من الأستاذ وليد فضل باعباد وعدد من المحققين والمحققات الذين عملوا ليلًا ونهارًا لكشف خيوط القضية.

وأكدت المصادر أن هذه الجهود الأمنية تمت بالتنسيق والتعاون المباشر مع فضيلة القاضي بسام غالب، وكيل نيابة الأمن والبحث، الذي كان له دور بارز في تسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضية باهتمام كبير.

وأشارت إلى أن هذه القضية ليست مجرد حالة ابتزاز عابرة، بل تُعد واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، كونها تنطوي على تزوير رسمي، وانتحال صفة، ومحاولة الإساءة لسمعة الغير، ما يتطلب تكاتفًا قضائيًا وأمنيًا لملاحقة كافة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

الجدير بالذكر أن شعبة الابتزاز الإلكتروني التابعة لأمن عدن حققت خلال الفترة الماضية نجاحات متوالية في تعقب وضبط المتورطين في قضايا الابتزاز الإلكتروني، وانتحال الهوية، وكان آخرها إلقاء القبض على الشخص الذي انتحل صفة "أميرة محمد"، في إنجاز أمني يُضاف إلى سجل النجاحات في مكافحة الجرائم الرقمية.



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