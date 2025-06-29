شكرا لبحثكم عن خبر بعد أكثر من 3 سنوات من البحث.. "الصحة العالمية" تعلن رسمياً فشلها في تحديد سبب ظهور جائحة كوفيد-19 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر فريق خبراء، كُلّف من قِبل منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في كيفية ظهور جائحة كوفيد-19، تقريره النهائي، متوصلًا إلى نتيجة غير مُرضية، تفيد بأن العلماء لا يزالون غير متأكدين من كيفية ظهور أسوأ حالة طوارئ صحية منذ قرن.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس"، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة الماضي، قالت مارييتجي فينتر، رئيسة الفريق، إن معظم البيانات العلمية تدعم فرضية انتقال فيروس كورونا المستجد إلى البشر من الحيوانات.

التسرب من المختبر.. "مستبعد للغاية"

وكان هذا أيضًا الاستنتاج الذي توصلت إليه أول مجموعة خبراء تابعة لمنظمة الصحة العالمية حققت في أصول الجائحة عام 2021، عندما خلص العلماء إلى أن الفيروس ربما انتقل من الخفافيش إلى البشر، عبر حيوان وسيط آخر. في ذلك الوقت، قالت منظمة الصحة العالمية إن تسربًا من المختبر "مستبعد للغاية".

بعد أكثر من ثلاث سنوات.. لا إجابة

صرحت فينتر بأنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل، لم يتمكن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية من الحصول على البيانات اللازمة لتقييم ما إذا كان كوفيد-19 نتيجة حادث مختبري أم لا، على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على مئات التسلسلات الجينية ومعلومات أكثر تفصيلاً عن الأمن البيولوجي التي قُدمت إلى الحكومة الصينية.

وأضافت: "لذلك، لا يمكن التحقق من هذه الفرضية أو استبعادها. فقد اعتُبرت مجرد تكهنات، مبنية على آراء سياسية ولا تدعمها أدلة علمية". وأوضحت أن الفريق المكون من 27 عضوًا لم يتوصل إلى توافق في الآراء؛ فقد استقال أحد الأعضاء في وقت سابق من هذا الأسبوع، وطلب ثلاثة آخرون حذف أسمائهم من التقرير.

لا دليل على تلاعب بالفيروس في مختبر

وأكدت فينتر أنه لا يوجد دليل يثبت أن كوفيد-19 قد تم التلاعب به في مختبر، ولا يوجد أي مؤشر على انتشار الفيروس قبل ديسمبر 2019 في أي مكان خارج الصين.

قال فينتر، في إشارة إلى الاسم العلمي لفيروس كوفيد-19: "إلى أن تتوفر المزيد من البيانات العلمية، ستظل أصول كيفية دخول فيروس سارس-كوف-2 إلى المجتمعات البشرية غير قاطعة".

تحديد سبب كورونا.. "ضرورة أخلاقية"

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تحديد كيفية ظهور كوفيد "ضرورة أخلاقية"، مشيرًا إلى أن الفيروس قتل ما لا يقل عن 20 مليون شخص، وألحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي بلغت 10 تريليونات دولار، وقلب حياة مليارات الأشخاص رأسًا على عقب.

في العام الماضي، وجدت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحكومة الصينية جمدت الجهود المحلية والدولية الهادفة لتتبع أصول الفيروس في الأسابيع الأولى من تفشي المرض عام 2020، وأن منظمة الصحة العالمية نفسها ربما تكون قد أضاعت فرصًا مبكرة للتحقيق في كيفية ظهور كوفيد-19.

لطالما ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم في ظهور فيروس كورونا على حادث مختبري في الصين، بينما وجد تحليل استخباراتي أمريكي عدم وجود أدلة كافية لإثبات هذه النظرية.

نفى المسؤولون الصينيون مرارًا فكرة أن الوباء قد يكون قد بدأ في مختبر، مشيرين إلى ضرورة إجراء البحث عن أصوله في دول أخرى.