شكرا لبحثكم عن خبر إيران تعيد فتح مجالها الجوي جزئيًا.. وتبقي مطارات طهران مغلقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعادت إيران، السبت، فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكنها أبقت الرحلات معلقة في عدد من المناطق، وفي مقدمتها العاصمة طهران، وذلك في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وكانت إيران قد أغلقت مجالها الجوي بالكامل يوم 13 يونيو، عقب هجوم غير مسبوق شنّته إسرائيل على أراضيها، مما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية في أنحاء واسعة من البلاد.

وبدأت الرحلات الجوية تُستأنف تدريجيًا يوم الأربعاء الماضي، لكنها اقتصرت حينها على شرق إيران، فيما ظل الإغلاق ساريًا في بقية المناطق، خصوصًا في العاصمة طهران، حيث لا يزال مطارا العاصمة مغلقين.

وقال مجيد أخوان، المتحدث باسم وزارة النقل الإيرانية، في تصريح نقلته وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، إن "المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حاليًا، ولكن فقط للرحلات الدولية".