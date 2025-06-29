شكرا لقرائتكم خبر عن يعاود انتشاره من جديد "البجبج".. مخدر خطير يغزو شباب العاصمة عدن ... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناشطون وسكان محليين في العاصمة عدن أنه وفي الآونة الأخيرة انتشرت مجددا مادة مخدرة بين أوساط الشباب والفتيات تُعرف شعبيًا باسم "البجبج"، وهو عقار طبي اسمه العلمي (بريغابالين Pregabalin)، يستخدم طبيًا لعلاج أمراض عصبية محددة ..



اضاف أبناء عدن أن البجبج رغم استخدامه لعلاج أمراض عصبية محددة بات اليوم مصدرًا لإدمان خطير ومتزايد بين الشباب في العاصمة عدن .



مشيرين إلى ان بعض المستخدمين يفتحون الكبسولات، ويقومون باستنشاق المادة البيضاء التي بداخلها، بطريقة مشابهة لتعاطي الهيروين أو الكوكايين، الأمر الذي يضاعف من سرعة التأثير ويزيد احتمالية الإدمان والاختلال العقلي.



وطالب ناشطين الاسرة اولاً مراقبة و متابعة ابنائها بانتظام.



كما طالبوا الجهات الأمنية والمجتمعية تكثيف الجهود و القضاء على هذه الافة التي تفتك بالشباب...





