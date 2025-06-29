شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التضامن يحذر من هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر بنك التضامن الإسلامي، اليوم تحذير هام وكشف البنك أنه تم رصد قناة غير رسمية على تطبيق واتساب تنتحل زوراً اسم بنك التضامن وشعاره، وتروج لإعلانات وهمية عن مسابقات وجوائز، كما تتواصل مع الأفراد بطرق مشبوهة لأغراض غير معلومة. واكد البنك على الآتي: - بنك التضامن لا يطلب أي معلومات بنكية أو شخصية عبر واتساب. - البنك لا يقدّم أي مسابقات أو جوائز إلا عبر قنواته الرسمية والمعتمدة. موضحاً انه لحماية البيانات يجب الا يتم التفاعل مع أي حساب غير موثق وان لا يتم إرسال البيانات الشخصية لأي جهة مجهول

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