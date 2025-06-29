شكرا لقرائتكم خبر عن تحشيدات حوثية وتعزيزات كبيرة نحو 3 محافظات "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وسط اتهامات لها بمواصلة تقويض أي فرص لإحلال السلام، وفي ظل مخاوف من سعيهم إلى استئناف الحرب، تحدثت تقارير عن دفع جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، بتعزيزات عسكرية ضخمة صوب جبهات القتال في محافظات (مأرب - تعز - الضالع).

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