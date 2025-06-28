شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة مقبلة على صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �بر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء قيام وزارة التربية بصنعاء بفتح باب المدارس دون مراعاة لظروف المواطنين.

وقال مواطنون:خرجنا من تكاليف رمضان والعيد الكبير حتى نتفاجئ بفتح باب المدارس في صنعاء رغم علم التربية باننا بدون وظائف او مرتبات ولانستطيع توفير متطلبات اولادنا.

واضافوا:الاف الطلاب مهددين بعدم الالتحاق بالمدارس بسبب عدم توفر مبالغ الدراسة لاسرهم حيث ان الطالب الواحد صار بحاجة ل١٥ الف ريال بحالة انه بمدرسة حكومية بينما طلاب المدارس الخاصة يحتاج لقرابة ٤٠٠ دولار .

واختتموا:نحن مقبلين على كارثة في صنعاء ستتسبب بتجيهيل هذا الجيل

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