شكرا لقرائتكم خبر عن امن صنعاء يعتقل شابتين بعد مداهمة منزلهم ليلا عقب قيامهم بهذا الامر بحق شابة اخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال المحامي وضاح قطيش:اتصلت بي امرأة عجوز أمس الساعة 11 ونصف الليل تبلغني بأنهم أخذوا بنتها وصديقاتها و اقتادوهن لقسم شرطة بأمانة العاصمة وقاموا ب احتجازهن هناك من أمس الساعه 12 منتصف الليل بتهمة تهريب صديقتهن البالغ عمرها 35 عام من صنعاء إلى محافظة عدن والتي واصلت رحلتها بعد ذلك إلى جيبوتي وعاملت على جواز سفر بدل فاقد من السفارة الأمريكية التي منحتها جواز سفر طارئ بعد التأكد من أنها مواطنة حاصلة على الجنسية الأمريكية وعادت بعدها لوالدها ووالدتها وأهلها في الولايات المتحدة الأمريكية!

واضاف:

بغض النظر عن القصة والتفاصيل هل يحق لقسم الشرطة الضبط والتفتيش والتوقيف في منتصف الليل لنساء وأخذهن من منازلهن دون أوامر قهرية من النيابة العامة المختصة وبدون وجود شرطة نسائية وحجز حريتهن و إيداعهن في سجن ليس فيه حجز للنساء ولا يوجد فيه كادر نسائي ،ناهيكم عن محاضر جمع الاستدلال و الاستجواب والتصفح التي قام بها مأموري الضبط القضائي (الذكور) مع البنات من بعد الساعة 12 منتصف الليل حتى الفجر دون الإبلاغ أو الإحالة للنيابة المناوبة أو الافراج عنهن بضمان حضوري أو بضمان محل اقامتهن وتعريف عاقل الحارة وأخذ تعهد منهن بالحضور صباحاً أو وقت الطلب على أقل تقدير !

واختتم:

أما الفضيحة الكبرى والأدهى والأمر أن العسكر أوصلوهن اليوم من القسم للنيابة المختصة وهن مواصلات السهر بدون نوم ويقوم العضو المحقق يحقق معهن وهن بهذه الحالة وعيونهن حمر ومدوخات في حالة يرثى لها وبوجود الخصوم وهم من يملون الأسئلة ويديرون التحقيق ويتم تدوين ما يشاؤون ويهددون ويتوعدون المحاميين الحاضرين أمامه والمحقق لا حول له ولا قوة بل قرر بعد استجوابهن احالتهن للسجن المركزي وحبسهن احتياطياً على ذمة القضية على الرغم من اثبات جواز سفر البنت المزعوم اختطافها وتاريخ صدوره من السفارة الأمريكية في جيبوتي بتاريخ 24/6/2025 م وفيديو لها وهي تتحدث عن عودتها لأهلها والباقي س أنشره لاحقاً إذا لم يفرجوا عنهن بضمان محل اقامتهن والله المستعان .



كانت هذه تفاصيل خبر امن صنعاء يعتقل شابتين بعد مداهمة منزلهم ليلا عقب قيامهم بهذا الامر بحق شابة اخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.