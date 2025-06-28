شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أحد مشاهير التواصل في عدن بتهمة الابتزاز الإلكتروني.. والأجهزة الأمنية تصادر معداته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر أمني مسؤول في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تورطه في قضية ابتزاز إلكتروني منظم استهدف فتيات ومواطنين داخل المدينة وخارجها.
وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال جاءت بعد تحريات دقيقة استمرت عدة أيام، كشفت أن المتهم يدير شبكة إلكترونية تستخدم وسائل التواصل لاستدراج الضحايا، قبل تهديدهم وابتزازهم بمحتوى شخصي أو خاص.
وأكد أن الأجهزة المختصة صادرت كافة الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزة المتهم، وجارٍ تحليل محتواها الرقمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
وشدد المصدر على أن السلطات الأمنية في عدن لن تتهاون مع جرائم الابتزاز الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذه العملية تأتي ضمن حملة أوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
ولم تصدر الأجهزة الرسمية حتى لحظة نشر الخبر أي بيان يكشف عن هوية المتهم.
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