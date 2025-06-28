شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أُجريت بمستشفى عدن الألماني الدولي بالعاصمة عدن عملية جراحية كبرى هي الأولى من نوعها في البلاد، باستخدام تقنية التدخل المحدود ودون اللجوء إلى الشق الجراحي التقليدي. تُعد هذه العملية، وهي تثبيت الفقرات بدقة عالية دون فتح جراحي تقليدي، إنجازًا جراحيًا نوعيًا يمثل تحولًا في مسار العمليات الدقيقة للعمود الفقري، وهي سابقة طبية غير مسبوقة في بلادنا.



العملية التي أجراها الطبيب الزائر الدكتور جهاد محمود اليافعي – استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري – بمشاركة فريقه الطبي، استهدفت مريضة في الثلاثين من عمرها كانت تعاني من انزلاق حاد في الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة، ترافق مع ضغط شديد على أعصاب القدم، ما تسبب لها بآلام مزمنة وصعوبات في الحركة.



وقد استُخدمت في العملية أجهزة وتقنيات جراحية حديثة تُطبق لأول مرة في اليمن، مكنت الفريق الطبي من تثبيت الفقرات بدقة عالية دون فتح جراحي تقليدي، ما أسهم في تقليل الألم وفترة النقاهة، وتسريع تعافي المريضة بشكل لافت.



تكاملت جهود الفريق الجراحي بدور محوري ومتميز لأخصائي التخدير الدكتور محمد جمال عبد الشكور، الذي كان له دور أساسي في إنجاح العملية من خلال إدارته الدقيقة والآمنة لحالة التخدير، بما يتناسب مع حساسية ودقة هذا النوع من التدخلات الجراحية المتقدمة.



النتيجة كانت استثنائية: المريضة تماثلت للشفاء الكامل خلال 24 ساعة فقط، وغادرت المستشفى وهي بحالة صحية مستقرة، ما يعكس مستوى التطور والإمكانات الطبية التي يتمتع بها المستشفى.