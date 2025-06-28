شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن هوية المجرم المتهم بقتل وتقطيع فتاة في صنعاء القديمة...أطلقته المليشيات من السجن المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر محلي، هوية المجرم المتهم بقتل فتاة وتقطيع جثمانها، وتوزيعها على عدد من المواقع في صنعاء القديمة، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

وقال المصدر، إن المتهم بارتكاب الجريمة، هو مجرم معروف بارتكاب جرائم سابقة، وأخرجته المليشيات الحوثية من السجن المركزي بصنعاء، قبل نحو شهرين.

وأوضح المصدر أن المتهم، معروفًا بتعاطي المخدرات والحشيش، وطلّق زوجته قبل مدة قريبة، ولديه ثلاثة أشقاء، أحدهم مايزال في السجن المركزي، فيما يتمتع شقيقاه الآخران بسمعة طيبة.

وكان أحد العاملين، قد تفاجأ بيد بشرية، في فتحة مجاري، خلال تنظيفها، ليتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، على الفور، واكتشاف الجاني، الذي اعترف بارتكاب الجريمة بحق فتاة اختفت منذ أسبوعين، ودلّ أجهزة الشرطة على أجزاء من جثة الفتاة، وضعها في أربعة أماكن مختلفة.