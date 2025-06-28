شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في المعلا.. فتاة تُضبط وهي تدفن "أسحار" بين القبور! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر فتاة داخل مقبرة المعلا في عدن، وهي تقوم بدفن مواد يُشتبه بأنها أعمال سحر وشعوذة. وأثارت الواقعة موجة غضب واستنكار واسع، وسط مطالبات من الأهالي بسرعة التحقيق وكشف ملابسات الحادثة، واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات لحرمة المقابر.

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