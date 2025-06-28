شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات للمسافرين بعدم حملها...مطارات دولة عربية تُتلف الجنبية اليمنية "صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مسافرين يمنيين بأن السلطات الأمنية في مطارات جمهورية مصر العربية قامت خلال الأيام الماضية بإتلاف عدد من الجنابي اليمنية التي تم ضبطها بحوزة مسافرين قادمين من اليمن، بسبب مخالفتها للوائح الأمن والسلامة المعتمدة في المطارات المصرية.

وأكد المسافرين أن السلطات المصرية تمنع إدخال الجنبية (الخنجر اليمني التقليدي)، وتعتبرها من المقتنيات الحادة والممنوعة في الطائرات أو الأماكن العامة، ما يعرض حاملها لمصادرة الأداة أو حتى للمساءلة القانونية.

وفي هذا السياق، وجّهت ناشطين تحذيرات للمواطنين اليمنيين بعدم حمل الجنبية عند السفر إلى دول أجنبية، خصوصًا تلك التي تحظر إدخال أو ارتداء الأدوات الحادة أو التقليدية ذات الطابع القتالي، مثل مصر وبعض دول الخليج وأوروبا، تجنبًا لإتلافها أو الوقوع في إشكالات أمنية.

وتعد الجنبية جزءًا من الزي التراثي اليمني، وترمز للهوية والعادات القبلية، لكنها في نظر بعض الدول تُصنّف ضمن الأسلحة البيضاء المحظورة، خصوصًا في المطارات والمناطق العامة.



